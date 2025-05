Tag der Pflege Diakonie-Vorständin: Thema Pflege "bei vielen Menschen noch nicht so präsent"

12. Mai 2025, 18:03 Uhr

Zum Tag der Pflege ist in Berlin am Montag die Petition "Mach dich stark für Pflege!" an das Bundesgesundheitsministerium übergeben worden. Diakonie-Bundesvorständin Elke Ronneberger sagte MDR AKTUELL, es brauche Verbesserungen für Pflegebedürftige und Angehörige – und mehr Aufmerksamkeit für das Thema.