Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff dringt anlässlich des Jahrestags auf mehr Ostdeutsche in politischen Spitzenämtern. Er sagte MDR AKTUELL, die förderale Vielfalt Deutschlands müsse sich in den Gremien widerspiegeln. Im Bundeskabinett sei da bislang wenig passiert. Man habe das immer mit dem Hinweis abgetan, dass ja die Kanzlerin aus dem Osten komme. Nach Ansicht von Haseloff müssen sich die Ostdeutschen in der Politik auch mehr zutrauen. Sie sollten sich offensiver in den Wettbewerb einbringen. Haseloff hat derzeit den Vorsitz im Bundesrat inne.