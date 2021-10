Am 3. Oktober feiert Deutschland 31 Jahre Deutsche Einheit. Die zentralen Feierlichkeiten dazu finden dieses Jahr in Halle statt – und damit bereits zum zweiten Mal in Sachsen-Anhalt. 2003 wurden sie in Magdeburg ausgerichtet. Am Sonntag sind ein ökumenischer Gottesdienst in der Pauluskirche sowie ein Festakt in der Händelhalle geplant. Beide Veranstaltungen werden live im Fernsehen und online übertragen.