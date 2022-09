Demnach kostete ein Liter Super E10 am Donnerstagmorgen bei einem Großteil der Tankstellen mehr als 2 Euro. Am Mittwoch hatte Preis noch deutlich unter dieser Marke gelegen.



Diesel dagegen kostete bereits am Mittwoch an den meisten Tankstellen mehr als 2 Euro. Am Donnerstag lag der Dieselpreis nun bei einem Großteil der Tankstellen deutlich jenseits von 2,10 Euro, bei einigen Anbietern auch mehr als 2,30 Euro.