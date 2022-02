Der Berufsverband deutscher Dermatologen sagt dagegen: "Kein Tätowiermittel kann als eindeutig sicher eingestuft werden. […] Tätowierungen sind daher fahrlässig." Die Dermatologin Marion Runnebaum, mit der die Reporter von MDR exactly, Marc Zimmer und Anton Zirk, gesprochen haben, sagt dagegen: "Im Grunde genommen gibt es erstmal relativ wenig Beschwerden. Das muss man einfach sagen. Wie viele allergische Reaktionen oder toxische Reaktionen sieht man? Unter ein Promille sicherlich." Die meisten Komplikationen hätten zudem weniger mit den Farben als mit der Hygiene beim Stechen zu tun. Für die Branche hätte sie sich deshalb zumindest längere Übergangsfristen gewünscht.

Trotzdem ist Runnebaum dafür, dass die Tattoobranche insgesamt stärker reguliert wird. Denn wenn man es vergleiche: Der Friseur muss, um sich selbstständig machen zu dürfen, eine Meisterschule ablegen. "Da geht es um, verzeihen Sie, tote Haare", sagt Dermatologin Marion Runnebaum.

Beim Pigmentieren geht es um etwas Dauerhaftes und deswegen fände ich es schon wichtig, dass da eine Ausbildung stattfindet, weil wirklich die Haut bleibend verändert wird. Marion Runnebaum Dermatologin

Marion Runnebaum fragt auch, warum die Farben, die unter die Haut kommen, nicht genauso reguliert werden sollten, wie etwa Cremes.

Unklare Zuständigkeiten für Kontrollen

Doch wenn es nun reguliert wird – und es keinen echten Ersatz für die Farben gibt – besteht nicht die Gefahr eines Schwarzmarktes? Zumindest müsste das Verbot nun durchgesetzt werden. Doch wer ist dafür eigentlich zuständig? MDR exactly hat bei den Bundesländern und den Ministerien gefragt. Oft wurde an andere verwiesen: In Sachsen-Anhalt etwa sind die Reporter vom Gesundheitsministerium ans Wissenschaftsministerium zum Wirtschafts- und dann an das Landwirtschaftsministerium weitergereicht worden.

Am Ende wird klar: Es sind die Städte und Landkreise und dort die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter, die für die Kontrolle von Tattoofarben zuständig sind. Es sollen also die Mitarbeiter erledigen, die sonst Restaurants oder Mastbetriebe überprüfen. Tattoofarben spielen in deren Ausbildung aber kaum eine Rolle, teilt die Stadt Erfurt mit: "Der erforderliche chemische Sachverstand ist daher nur bedingt als gegeben anzusehen."

Viele Kommunen wissen nicht einmal, wie viele Tattoostudios es in ihrem Zuständigkeitsbereich überhaupt gibt. Ebenso hat es in den vergangenen Jahren nur wenige Kontrollen gegeben, wie MDR exactly erfährt. In Dresden waren es etwa drei pro Jahr, schreibt die Stadt. Seit das Verbot gilt, wurde auch nicht häufiger kontrolliert, erklären viele Kommunen gegenüber MDR exactly. Die Stadt Jena erklärt dazu: "Die notwendigen Unterweisungen zu diesem Thema von der überlagerten Behörde, nämlich dem Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz, sind noch nicht erfolgt. Deshalb fehlen die Grundlagen für Kontrollen zum EU-Tattoo-Farben-Verbot." Zudem ist offenbar auch unklar, welche Strafen drohen, wenn jemand erwischt werden sollte.

Farben nicht erwiesen ungefährlich: EU hat vorsorglich verboten

Was will die EU also mit dem Verbot erreichen? Bei der Verwendung der Stoffe kann es schwerwiegende Folgen geben, muss es aber nicht, sagt Tiemo Wölken. Er sitzt für die SPD im EU-Parlament und dort im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Deshalb hätten die Experten der EU gesagt, diese Stoffe sollten verboten werden. Es sei also lieber auf Nummer sichergegangen worden.

Tiemo Wölken sitzt für die SPD im EU-Parlament und dort im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Hintergrund: "Innerhalb der Europäischen Union gilt das sogenannte Vorsorgeprinzip", erklärt Tiemo Wölken. Das bedeute, ein eingesetzter Stoff müsse nachgewiesenermaßen ungefährlich sein. "Es reicht nicht, dass man sagt, wird schon gutgehen."



Bislang gibt es nur wenig Forschung zum Phänomen Tattoo. Einer der wenigen, der sich damit wissenschaftlich beschäftigt, ist Wolfang Bäumler von der Universität Regensburg. Er forscht seit 20 Jahren in diesem Bereich und sagt: "Was man weiß, sind die negativen Effekte an der Haut. Es kommt zu Infektionen, es kommt zu allergischen Reaktionen beziehungsweise Fremdkörper-Reaktionen." Wenn auch nicht so häufig. Doch die Farben würden auch in den Körper gelangen. Ein großer Teil wandere in andere Organe und verbliebe dort über Jahrzehnte. "Dazu gibt es eben leider Gottes derzeit keine wissenschaftlichen Fakten. Es bleibt also auch im Jahr 2022 unklar, ob langfristig durch eine Tätowierung im Körper ein Problem verursacht worden ist."

Blüht jetzt der Schwarzmarkt?

Das liege aus Sicht von Wolfgang Bäumler auch daran, dass Tattoos lange als Randphänomen galten. Doch inzwischen ist "Tätowieren in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wir haben hier in Deutschland etwa 16 Millionen Menschen mit Tätowierungen." Auch deshalb wollte die EU bereits Anfang der 2000er Jahre die Branche besser regulieren, sagt Bäumler. "Man hätte zehn, 15 Jahre Zeit gehabt, um diese jetzige Regulierung auf eine ordentliche Basis zu stellen. Das wäre sicher sinnvoll gewesen und was auch die Akzeptanz erhöht hätte gegenüber dieser Regulierung."