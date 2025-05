Beteiligung war auch ein wichtiger Punkt – also, dass die jungen Menschen das Gefühl haben, dass sie viele Ideen haben, aber nicht gehört werden. Es gibt zwar in vielen Gemeinden auch Jugendparlamente oder Jugendbeiräte, aber oftmals haben dazu nur wenige Kinder und Jugendliche Zugang. Entweder ist es nicht bekannt genug oder es sind dann immer die gleichen, die daran teilnehmen, also aus wohlhabenderen, besser gebildeten Haushalten.

Deswegen braucht es niedrigschwellige Möglichkeiten der Mitgestaltung. Jugendtreffs und Jugendclubs sind Möglichkeiten, wo gerade Kinder und Jugendliche aus ärmeren Haushalten Teilhabemöglichkeiten haben, wo sie einfach hingehen können. Denn wenn man wenig Geld hat, ist es auch nicht so einfach Orte zu finden, an denen man sich gerade an Regentagen oder im Winter aufhalten kann, wo man geschützt ist und auch ein Klo in der Nähe ist – also so banal sind zum Teil die Bedürfnisse.

Mich hat das besonders bewegt, weil ich auf dem Land groß geworden bin, im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein. Dort ist nach 45 Jahren die Bushaltestelle immer noch der einzige öffentliche Raum im Ort. Da muss wirklich etwas passieren!

Also haben Kinder und Jugendliche unabhängig von den Teilhabemöglichkeiten vor Ort die gleichen Bedürfnisse?

Ja, generell ist es wirklich so, dass die allermeisten Jugendlichen immer wieder die gleichen Themen aufgebracht haben, zum Beispiel, dass sich viele im öffentlichen Raum unerwünscht fühlen. Deshalb ist es wichtig, dass Gemeinden dafür sorgen, dass nicht nur Touristen in der Stadtmitte willkommen sind, sondern auch junge Leute ihren Platz im öffentlichen Raum haben und ihn mitgestalten können. In vielen Gemeinden, gerade auf dem Land gibt es ja Leerstand. Warum nicht ein leer stehendes Gebäude für einen neuen Jugendtreff nutzen? Da glaube ich, muss die Politik zum Teil einfach auch mutiger sein und den Jugendlichen was zutrauen.

Wir haben von den Jugendlichen erfahren, dass sie manchmal selbst dort stören, wo eigentlich ihr Ort ist, zum Beispiel auf dem Spielplatz. Das kann ja auch nicht sein. Ich glaube, es braucht einfach noch eine größere Toleranz – auch im Umgang miteinander – und eine Haltungsänderung, dass wir gerade in einer alternden Gesellschaft den Kindern und Jugendlichen Chancen bieten müssen und sie für unsere Zukunft und unseren Wohlstand brauchen.

In ihrer Studie heißt es unter anderem, dass es in Ostdeutschland durch die Infrastruktur aus DDR-Zeiten bis heute mehr Betreuungsangebote gibt als im Westen. Wie unterscheiden sich die Teilhabemöglichkeiten in Ost- und Westdeutschland?

Gerade bei der Betreuungsquote hat man das sehr stark gemerkt, also, dass es im Osten genügend Betreuungsplätze gibt, was natürlich nicht bedeutet, dass überall die Qualität gleich gut ist. Aber das bleibt eben von der Geschichte: Im Ost West-Vergleich ist die Betreuungssituation von Kindern besser als im Westen.