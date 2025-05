In Deutschland haben 2024 so viele Menschen wie nie zuvor in Teilzeit gearbeitet. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag der Anteil im vergangenen Jahr mit 29 Prozent auf einem Höchststand. Demnach arbeitet mit 49 Prozent fast jede zweite Frau in Teilzeit, aber nur zwölf Prozent der Männer. Damit sind Frauen mehr als vier Mal so oft in Teilzeit wie Männer. Sowohl für Frauen als auch für Männer ist die Teilzeitquote damit so hoch wie nie zuvor.