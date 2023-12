Die Rückmeldungen der Patienten zur telefonischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung sind positiv. In Ostendorfs Praxis wird sie von fast allen Patienten im Arbeitsleben gerne genutzt. "Die Patienten sind sehr zufrieden und es wird auch sehr gut angenommen", sagt Ostendorf. In der Pandemie habe sich gezeigt, dass Ärztinnen und Ärzte mit den Patienten auch über Telefon oder über Videotelefonie sehr gut kommunizieren können. "Das ist auch etwas, das wir alle gelernt haben, dass es gar nicht so wichtig ist, alles in Präsenz zu machen."