Klimafreundliches Fahren Sollte auf allen Landstraßen Tempo 70 gelten?

Christian Penzholz fährt die Verbindungsstraße von Espenhain nach Störmthal entlang – virtuell am Computer. Er leitet das Straßenverkehrsamt des Landkreises Leipzig. Jede Straße wird regelmäßig abgefilmt. "Jetzt sind wir hier an der Einmündung vorbei und haben hier einen relativ langen Abschnitt, der super einsehbar ist, gerade verläuft, keine Gefälle oder Kurven drin. Wenn wir hier die 70 beibehalten würden, fangen die Leute an, auf ihrer Pedalerie Tango zu tanzen", erzählt Penzholz. Nach der Reduzierung auf 70 km/h darf hier also wieder Gas geben werden – bis zum nächsten Kreuzungsbereich.