Nach Gefahrenhinweis Sicherheitsvorkehrungen am Kölner Dom verschärft

Wie die Kölner Polizei mitteilte, gab es einen Gefahrenhinweis zu Silvester, der die Beamten handeln ließ. "Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten", erklärte der Chef der Kölner Kriminalpolizei, Michael Esser. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Hintergründen äußerte sich die Kölner Polizei nicht. Der Dom soll Heiligabend geöffnet werden, alle Besucher werden aber kontrolliert.

Die Sicherheitsbehörden haben nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA Hinweise auf einen möglichen Anschlagsplan einer radikalislamischen Gruppe auf den Kölner Dom erhalten. Die Gruppe könnte demnach möglicherweise einen Bezug zur Terrorgruppe Islamischer Staat haben. Geplant seien offenbar mehrere Anschläge an Weihnachten oder Silvester in Köln, Wien und Madrid. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung gab es am Samstag bereits erste Festnahmen in Österreich und Deutschland.