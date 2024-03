Verdacht auf Linksextremismus Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen nach Tesla-Anschlag

08. März 2024, 14:48 Uhr

Am Dienstag legte im Tesla-Werk in Brandenburg ein Angriff auf die Stromversorgung die Produktion lahm. Die linksextremistische "Vulkangruppe" hat auf einer Internetplattform ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Am Freitag teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit, dass sie die Ermittlungen übernimmt.