Und während die TikTok-Debatte auf Twitter tobte, schrieb Groschek dort Tobias Ebbrecht-Hartmann an, Medienwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem, auch er ein Ideengeber und heute wissenschaftlicher Begleiter der Initiative. Im Gespräch mit MDR AKTUELL erinnert er sich, dass er die Kritik damals "nicht wirklich angemessen" fand, aber feststellte, dass es wohl bessere Beispiele für eine "best practice" brauchte. So sei die Idee der Initiative entstanden.