In dem TikTok-Video glitzert ein silberner Ring an der Nase der jungen Frau. Links und rechts davon zieren zwei weitere Piercings ihre Wangen, genau dort, wo manche Menschen Grübchen haben. Sie lächelt. Die blonden Haare fallen an einem Hals-Tattoo vorbei bis ans großzügige Dekolletee der weißen Bluse. Die Lippen synchronisieren den Song, der im Hintergrund des Videos läuft. Eine raue und tiefe Männerstimme singt: "Du bist auf dem richtigen Wege, mein Kind…"

Es ist ein Lied von "Stahlgewitter". Die Band gehört zu den populärsten Vertretern im Rechtsrock und spielte etwa 2017 in Themar vor knapp 6.000 Neonazis. Von Stahlgewitter stehen mehrere Alben auf dem Index. Sänger Daniel Giese wurde 2012 wegen Volksverhetzung verurteilt, weil er mit der Band "Gigi und die braunen Stadtmusikanten" die Morde des NSU bejubelte. Diese Band wird in dem beschriebenen Video scheinbar harmlos auf einer Plattform beworben, die vor allem bei jungen Menschen bis hin zu Minderjährigen beliebt ist. Die unter 25-Jährigen sind die größte Gruppe unter den Millionen monatlichen Nutzern.

In scheinbar harmlosen TikTok-Videos wird beim sogenannten Lipsyncen - den Mund zum Text in einem Song mitbewegen - Rechtsrock auf kindgerechte Art präsentiert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Eine Reporterin von MDR Investigativ ist mit ihrer Recherche tief in die dunklen Ecken der TikTok-Welt abgetaucht – und hat dafür mit einem extra eingerichteten Account nur Videos mit rechtsextremen Gedankengut angeschaut und geliked. Auf ihrer persönlichen Startseite spielt der Algorithmus seitdem eine Mischung aus Hitler-Videos, eindeutigen Symbolen oder Demonstrationen der rechtsextremen "Freien Sachsen". Bei anderen Videos ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar, worum es eigentlich geht, etwa den Videos, in denen meist Frauen zu Rocksongs die Lippen bewegen – also Lipsyncen.

"Problematisch ist auf alle Fälle, dass jetzt erst mal von der Account-Inhaberin nicht klar ist, aus welcher Ecke sie kommt", erklärt der Professor für Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Erfurt, Daniel Hajok. Er bezieht sich auf das Video mit der jungen blonden Frau und dem Lied von Stahlgewitter. In solchen Posts werde ganz nebenbei und auf kind- sowie jugendaffine Weise Musik aus dem rechten Spektrum beworben. Hajok beschäftigt sich seit Jahren mit Jugendschutz im Internet.

"TikTok ist in dem Fall nur eine Erstkontakt-Plattform. Also, wo es überhaupt erst einmal darum geht, auf sich aufmerksam zu machen", erklärt der Experte. "Die eigentliche Radikalisierung und so weiter findet dann eher in geschlossenen Gruppen, bei Telegram und Co statt." Erste Kontakte sollen etwa durch Menschen aufgebaut werden, die weder vom Aussehen noch vom Auftreten an das klassische Bild aus der rechten Ecke erinnern.

Die eigentliche Radikalisierung und so weiter findet dann eher in geschlossenen Gruppen, bei Telegram und Co statt. Daniel Hajok Professor