Die Tat werde als "Anschlag" gewertet, sagte eine Polizeisprecherin in Düsseldorf. Die Fahndung reiche über die Stadtgrenzen hinaus, es herrsche Großalarm. Polizisten aus dem gesamten Bundesland seien im Einsatz. In Solingen habe die Polizei zahlreiche Straßensperren aufgestellt, erklärte die Sprecherin am frühen Samstagmorgen. Es fehle aber bisher an einer genauen Täterbeschreibung.