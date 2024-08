Die Polizei rief die Menschen in Solingen auch am Samstag dazu auf, im Innenstadtbereich vorsichtig zu sein. Wer Verdächtiges beobachte, solle nicht auf eigene Initiative handeln, sondern den Notruf 110 wählen, forderte ein Polizeisprecher. Die Polizei hat ein Hinweisportal eingerichtet. Zeugen der Tat können dort Fotos und Videos hochladen. Außerdem habe die Polizei eine Vielzahl an Kräften rund um die Solinger Innenstadt zusammengezogen, darunter auch Spezialeinheiten.