Terroranschlag Polizei nimmt nach Messerattacke in Solingen Tatverdächtigen fest

25. August 2024, 10:03 Uhr

Bei einem Messerangriff auf dem Solinger Stadtfest hat ein Mann drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Am Abend nahm die Polizei einen Tatverdächtigen Syrer fest. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beansprucht die Tat für sich - jedoch ohne Beweise. Am Samstag wurden auch zwei mutmaßliche Zeugen festgenommen.