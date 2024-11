Der Deadname einer trans- beziehungsweise intergeschlechtlichen oder non-binären Person ist der ihr bei der Geburt gegebene Vorname – in Unkenntnis der später erkannten Geschlechtsidentität. Bei trans Personen passt dieser Name nicht, weshalb sie ihn durch einen passenden Namen ersetzen. Das Ansprechen einer solchen Person mit ihrem alten, bei der Geburt zugewiesenen Vornamen bezeichnet man als Deadnaming, missachtet das Selbstbestimmungsrecht der so angesprochenen Person und kommt einem Fremd-Outing gleich.