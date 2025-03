Bei intergeschlechtlichen Menschen sprechen wir von ungefähr 1,7 Prozent der Bevölkerung, die intergeschlechtlich sind. Sieht man auf die Kinder, denen im Säuglingsalter traumatisierende geschlechtszuweisende Eingriffe zugefügt werden, nur damit sie „nicht auffallen“, dann handelt es sich um 300 bis 500 Kinder pro Jahr, die – trotz eines Verbots, das seit 2021 gilt, schon als Kleinkinder operiert oder entsprechend behandelt werden.

Sie beschäftigen sich ja wissenschaftlich in verschiedenen Disziplinen mit dem Thema Geschlecht. Was glauben Sie: Woher kommt diese Bewegung, diese Notwendigkeiten, trans-, inter und non binären Personen Rechte abzusprechen? Also wie aktuell in den USA, wo beispielsweise bei Einreise-Anträgen nur noch zwei Geschlechter angegeben werden dürfen. Und das Geschlecht, das bei Geburt eingetragen wurde, zählt.

Interessant ist bei Trump, dass er eine Gruppe heraushebt: Transgender, intergeschlechtliche und non binäre Personen. Zumindest greift er derzeit keine homo- oder bisexuellen Menschen in der Art an. Ob das so bleibt, wird man erst noch sehen.

Wenn wir uns das Ganze historisch angucken, zum Beispiel in der deutschen Geschichte, dann sehen wir, dass gleich im April 1933 der überhaupt erste Erlass zur Sexualpädagogik in der deutschen Geschichte verabschiedet wurde. Also tatsächlich kurz nach der Machtübertragung an die Nazis.

Es lohnt sich zu fragen: Warum? Der Grundtenor der Nazis damals war – und es zeigt sich ähnlich bei Trump: : Geschlechterwandlung und -mischung oder, wie man heute sagen würde: geschlechtliche Vielfalt, wird abgelehnt. Stattdessen wird gefordert: "Ein Mann soll wieder 'richtig Mann' sein, und eine Frau soll wieder 'richtig Frau' sein."

Was denken Sie noch über die Situation in den USA?

Wir sehen auch eine Wehrhaftigkeit der Demokratie in den USA. Selbst erzkonservative Richter treten Dekreten von Trump entgegen und schützen die Verfassung. Die Verfassung der Vereinigten Staaten gründet auf der Gleichheit der Menschen. Trump verstößt dagegen.