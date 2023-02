Die Renaissance der Kohle

Zimmer steigt in sein Auto. Er lenkt in gemächlichem Tempo über den Tagebaugrund. Am Rand erheben sich Steilhänge. An deren Erdschichten erkennt man, dass sie einst aufgeschüttet wurden. Vor dem Zweiten Weltkrieg, erzählt Zimmer, sei an gleicher Stelle schon einmal Kohle gefördert worden. Nun trage man das Gelände erneut ab, wolle Flöze in tieferen Schichten gewinnen.