Die Pastorin und das gerettete Kohledorf

In Pödelwitz leben nur 35 Menschen. Und trotzdem ist das kleine Dorf direkt am Tagebau Vereinigtes Schleenhain vielen bekannt. Denn mit dem Kohleausstieg ist der Ort den Kohlebaggern gerade noch von der Schippe gesprungen. Die Mibrag verzichtet auf die Abbaggerung des Dorfes. Nun soll Pödelwitz wieder erblühen. Die MDR AKTUELL-Serie "Tschüss Kohle, hallo Zukunft" fragt, was aus dem Ort werden soll.