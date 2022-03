Die Familie ist Hals über Kopf geflohen. Später wurde ihr Haus von Geschossen getroffen. Svitlana, ihre Mutter und ihre drei Kinder wohnten in einem Dorf, das nur wenige Kilometer von Kiew entfernt liegt. Der Vater blieb in der Ukraine, um zu kämpfen. Als die Familie Polen erreicht hatte, wurden sie in den nächstbesten Bus gesetzt – der hielt dann erst wieder in Taucha bei Leipzig.

Der Zufall hat Svitlana mit ihrer Mutter und ihren drei Kindern nach Taucha geleitet. Bildrechte: MDR exakt "Wir wussten gar nicht, wohin es geht", erklärt Svitlana. Auf den Bussen seien Schilder mit den Aufschriften Dänemark, Tschechien oder Norwegen zu sehen gewesen. Einige Helfer vor Ort hätten zu ihnen gesagt, sie seien eine große Familie, deshalb seien einem der Busse zugewiesen worden. Erst unterwegs haben sie erfahren, dass es nach Deutschland geht. Es ist also auch der Zufall, der gerade viele Wege lenkt.

Svitlana, ihre Mutter und die Kinder konnten inzwischen in einer Wohnung unterkommen, die ein Ehepaar zu Verfügung gestellt hat. In der kleinen Stadt Taucha in Nordsachsen haben bereits mehr als 100 Flüchtlinge aus der Ukraine Unterkunft bei Privatpersonen gefunden. Der Bürgermeister erklärt das so: "2015 und 2016 hat sich ein Helfernetzwerk gegründet, die Zeittauschbörse", sagt Tobias Meier (FDP). Davon habe die Stadt nun profitieren können, und die Einwohner konnten sich sofort einbringen. "Es gab dann viele Menschen, die ihre Türen geöffnet haben." Das habe sich über die Sozialen Medien unter den Ukrainerinnen und Ukrainern, die unterwegs waren, herumgesprochen – so dass inzwischen kein Tag vergehe, an dem keine Flüchtlinge in Taucha ankämen. Es werden wohl noch mehr werden – doch wie viele, das weiß derzeit niemand.

Lange Schlangen vor Behörde in Halle

Denn oft regiert wie gesagt der Zufall. Ein weiteres Beispiel: Das Team von MDR exakt hat weitere Flüchtlinge aus der Ukraine in Halle an der Saale getroffen. Vor der Ausländerbehörde stehen sie Schlange, um sich zu registrieren. "Wir haben im Internet nach Hilfe gesucht und haben Olga gefunden, die uns hier, in der Nähe von Halle, eine Unterkunft gegeben hat", sagt eine Frau, die mit weiteren fünf Frauen und einem Kind dort steht.