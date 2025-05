Also: Ohne Aufenthaltstitel oder Wohnsitz in Deutschland kommt man auch nicht in die gesetzliche Krankenversicherung. Wer die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht erfüllt, für den gilt nach Angaben der gesetzlichen Krankenversicherer zunächst sogar das Asylbewerberleistungsgesetz. "Es ist so, dass es den Menschen aus der Ukraine sogar noch schwerer gemacht wird. Wenn sie sich beispielsweise in einer Erstaufnahmeeinrichtungen befinden, dann sind sie immer noch davon abhängig, ob die Landesdirektion die jeweilige medizinische Behandlung dann auch bewilligt", so Schmidtke.