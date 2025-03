Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben in den ostdeutschen Regionen Schutz gefunden. Nach Zahlen der Thüringer Migrationsbeauftragten leben derzeit rund 35.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge in Thüringen. Ein Teil von ihnen ist berufstätig. So gehen der Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur rund 6.900 Frauen und Männer aus der Ukraine einer Arbeit nach. Rund 6.300 ukrainische Staatsangehörige seien in Thüringen arbeitslos gemeldet. Etwa 30 Prozent der Geflüchteten seien Kinder unter 18 Jahren.