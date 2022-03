Hilfe für die Ukraine Welche Spenden jetzt besonders sinnvoll sind

Die Spendenbereitschaft der Deutschen ist gerade sehr hoch. Viele geben Sachspenden wie Decken und Kleidung an Menschen in die Ukraine ab, andere überweisen Geldspenden an Hilfsorganisationen. Das ist momentan am wichtigsten, damit die Organisationen vor Ort die benötigten Produkte kaufen und verteilen können.