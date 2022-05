Vor zehn Wochen greift Russland die Ukraine an. Schnell erreichen uns in Deutschland die ersten Berichte und Bilder. In der Gesellschaft führt das erstmal zu einer Welle der Solidarität.

Nach einer Zeit ebbt diese wieder ab – und verlagert sich in die Institutionen, erklärt Stefan Wallaschek, der an der Europa-Universität Flensburg zu Solidarität in Zeiten von Krisen forscht: "Und dann wird das Gefühl der Solidarität von den Bürgerinnen und Bürgern schwächer, wird aber meistens von Interessensgruppen oder Aktivistinnen und Aktivisten am Laufen gehalten."