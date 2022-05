"Was das Sozialamt jetzt gemacht hat, das macht uns krank", sagt Fahim als er sich mit MDR exactly trifft. Der Mann hat ein Video von seiner Unterkunft in der Altenburger Straße gemacht: Die Wände im Zimmer haben Wasserflecken, die Tapete ist vergilbt. In Bädern fehlten Wasserhähne und Duschköpfe und auf den uralten Toiletten gehe teilweise das Licht nicht. Er sei dankbar, für alles, was Deutschland für ihn getan hat. Doch er kann nicht verstehen, warum die Ukrainer nun bessere Wohnorte bekämen.

Als Asylbewerber darf Fahim nicht selbst entscheiden, wo er wohnen will, auch wenn er bereits Geld verdient – als Kassierer im Supermarkt. Das gilt in der Regel so lange, bis der Asylantrag bewilligt ist. Deshalb hänge er bereits seit anderthalb Jahren in Gemeinschaftsunterkünften fest. Auch in der alten Unterkunft habe er nicht freiwillig gelebt, doch dort sei er immerhin zufrieden gewesen. "Hier war alles ruhiger, alles war in Ordnung", sagt er über die Unterkunft in der Straßburger Straße. Fotos von dort zeigen helle Wände und funktionierende Sanitärraume – und auch Fahim beschreibt die Umstände dort so. Jetzt wohnen dort ukrainische Frauen mit ihren Kindern.