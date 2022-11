MDRfragt Jeder Dritte will dieses Weihnachten weniger Geld für Geschenke ausgeben

Für die Hälfte der Befragungsteilnehmenden ändert sich trotz Inflation an den Weihnachtsausgaben in diesem Jahr nichts: Sie wollen genauso viel Geld für Geschenke verwenden wie in vergangenen Jahren. Sechs Prozent wollen sogar mehr ausgeben. Aber: Rund ein Drittel spart in diesem Jahr unterm Weihnachtsbaum, zusätzliche fünf Prozent verzichten – anders als in anderen Jahren – ganz auf Geschenke.