MDRfragt Voller Freude oder Sorgen: wie starten Sie in die Adventszeit?

Hauptinhalt

Es ist wieder soweit, die Adventszeit steht kurz bevor. Die ersten Weihnachtsmärkte werden bereits aufgebaut. In den vergangenen zwei Jahren mussten diese oftmals aufgrund von Corona abgesagt werden. In diesem Jahr beschäftigen uns nun weitere Krisen wie die Inflation, die Energiekrise und der Krieg in der Ukraine. Wie sieht das bei Ihnen aus? Blicken Sie freud- oder sorgenvoll auf die Adventszeit? Teilen Sie uns Ihre Stimmung bei MDRfragt mit.