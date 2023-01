MDRfragt Große Mehrheit befürwortet Autofahren im hohen Alter – aber unter Sicherheitsvorkehrungen

In Deutschland muss man die Führerscheinprüfung nur einmal bestehen, dann gilt sie in der Regel ein Leben lang – unabhängig davon, ob sich Regeln und Techniken (E-Mobilität, autonomes Fahren) ändern oder nicht. Im Hinblick auf die Frage, ob der Führerschein befristet und nach Ablauf der Gültigkeit eine neue Prüfung fällig sein sollte, zeigt sich eine deutliche Ablehnung. 87 Prozent der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, lehnen eine Befristung des Führerscheins und eine erneute Prüfung nach Ablauf der Gültigkeit ab. Lediglich elf Prozent befürworten dies.