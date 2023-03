Veraltete Technik, mangelhafte Ausrüstung: In den letzten Jahren gab es viele Negativ-Schlagzeilen rund um die Bundeswehr. 80 Prozent der MDRfragt-Teilnehmer haben angegeben, dass in ihren Augen die Bundeswehr in den letzten Jahren zu stark vernachlässigt wurde – nur 13 Prozent teilen diese Ansicht nicht.