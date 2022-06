MDRfragt Neue Befragung zu Corona: Macht die Pandemie nur kurz Sommerpause?

Es scheint, als sei Corona gerade in der Sommerpause. Dabei warnen Experten vor einer möglichen neuen Corona-Welle im Herbst. Und derzeit breitet sich eine neue Virusmutation in Südwesteuropa aus. Wie geht es Ihnen damit? Das wollen wir in unserer neuen Befragung von Ihnen wissen. Machen Sie mit bei MDRfragt!