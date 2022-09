MDRfragt Die Deutsche Einheit: Wunsch oder Wirklichkeit?

Hauptinhalt

Am 3. Oktober ist es wieder so weit: Die Wiedervereinigung Deutschlands wird mit dem Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Die offiziellen Feierlichkeiten finden dieses Jahr in Erfurt statt. Im Herbst sind Ost- und Westdeutschland dann bereits seit 32 Jahren wieder offiziell vereint. Doch sind wir seitdem tatsächlich zu einer Nation zusammengewachsen? Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt – so wie bereits mehr als 60.000 Menschen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen!