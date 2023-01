MDRfragt Neue Befragung: Autofahren im hohen Alter – unverantwortlich oder unverzichtbar?

Sollen Ärzte künftig verpflichtet sein, Fahruntauglichkeiten an Behörden zu melden? Um diese Frage wird es in der kommenden Woche gehen, wenn sich Juristen und Verkehrsexperten zur Konferenz in Goslar treffen. Eine Personengruppe steht dabei zumindest in der Öffentlichkeit oft im Fokus: hochbetragte Verkehrsteilnehmer. Wie sehen Sie das: Sollte der Gesetzgeber für ältere Autofahrer Gesundheitschecks einführen? Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt!