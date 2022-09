MDRfragt Neue Befragung: Corona, Energiekrise und neue Montags-Demos – Was hält uns noch zusammen?

Hauptinhalt

Nach über zwei Jahren ist Corona immer noch nicht vorbei, in der Ukraine herrscht Krieg, dessen Ende auch nicht in Sicht ist. Zudem lässt die Energiekrise die Preise in die Höhe schnellen, immer mehr Menschen gehen dagegen auf die Straße. Der Krisenzustand scheint der neue Normalzustand zu sein. Doch was macht das mit uns und unserer Gesellschaft? Was hält uns jetzt noch zusammen? Kommt der befürchtete "Wut-Winter?" Sagen Sie uns Ihre Meinung bei MDRfragt.