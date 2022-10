MDRfragt Rekordinflation: War's das mit unserem Lebensstandard?

Hauptinhalt

Die Inflation in Deutschland war im September so hoch wie seit den 1950er-Jahren nicht mehr: Die Verbraucherpreise sind um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Was bedeutet das für Sie? Teilen Sie uns Ihre Erfahrung mit bei MDRfragt.