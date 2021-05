Brauchen Kinder eine intakte Familie? Ist Deutschland ein kinderfreundliches Land? Wird die Corona-Zeit die Kinder von heute nachhaltig prägen? Ist es in Ordnung, wenn sich die Großeltern in die Erziehung einziehen? Und welche Pflichten sollten Kinder im Haushalt übernehmen?

Bis Montag, den 10. Mai, können Sie an der Befragung teilnehmen. Bereits registrierte Teilnehmer erhalten per E-Mail eine Einladung, die Sie einfach nur öffnen müssen, um abzustimmen. Sie sind noch kein Mitglied? Dann können Sie sich hier gern anmelden und mitmachen . Die Ergebnisse gibt es ab dem 1. Juni in den Programmen des MDR sowie online unter mdrfragt.de .

„MDRfragt – Das Meinungsbarometer für Mitteldeutschland“ ist eine Plattform für Online-Befragungen, mit der die Menschen in Mitteldeutschland regelmäßig ihre Meinung zu gesellschaftlich aktuellen Themen äußern können. Bei den nicht-repräsentativen, aber gewichteten und wissenschaftlich begleiteten Befragungen wollen wir wissen: Was bewegt Mitteldeutschland? Was denken und meinen Sie? Teilnehmen kann jeder, der seinen Wohnsitz in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen hat und mindestens 16 Jahre alt ist.