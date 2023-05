Mehr Regulierung vor allem beim Chemikalieneinsatz gewünscht

Viele MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer sprechen sich für eine stärkere Regulierung der Modeproduktion durch die Politik aus. Vor allem was den Einsatz von Chemikalien betrifft, wünscht sich die große Mehrheit, dass Deutschland und die EU höhere Auflagen und Mindeststandards festlegen sollten. Aber auch bessere Arbeitsbedingungen und Sozialstandards finden mehrheitlich große Zustimmung. Vier von zehn befürworten zudem mehr Regulierung beim Thema Wasserverbrauch, rund jeder Dritte auch in Sachen Energieverbrauch. Lediglich zehn Prozent sprechen sich generell gegen höhere Standards aus.

Die Reparatur würde sich wieder lohnen

Die MDRfragt-Mitglieder haben uns mitgeteilt, warum sie höhere Auflagen sinnvoll finden. Für Horst-Udo würden die Kleidungsstücke dann teurer und es würde weniger weggeworfen. Der 52-Jährige aus Dresden ist der Ansicht: Dann würde sich die Reparatur auch wieder lohnen. Monika, 70 Jahre und aus Leipzig, wünscht sich zwar eigentlich mehr Produktion in Europa. Aber wenn in Asien oder Afrika produziert wird, sollten in ihren Augen alle Produktions-, Umwelt-, und Arbeitsbedingungen stärker geprüft werden. Sie findet:

Es kann nicht sein, dass diejenigen, die diese Ware produzieren, davon nicht würdevoll leben können. Monika, 70 Jahre, Leipzig

Nein zu mehr Bürokratie

Bärbel aus dem Erzgebirgskreis, Jahrgang 1960, gibt aber auch zu bedenken: "Ich habe auf einer Indienreise mit dem Reiseleiter über Billigproduktion gesprochen und dabei erfahren, was uns schlecht erscheint, ist für die Menschen dort hilfreich. Sie haben bezahlte Arbeit, müssen nicht für Arbeit durch das ganze Land ziehen. Wenn in der Familie zwei oder drei Personen in einer solchen Fabrik arbeiten, können sie sich eine Wohnung, Essen und etwas Luxus leisten." Der 53-jährige Frank lehnt höhere Auflagen ab: "Was will/soll denn die EU noch alles regeln. Brauchen wir wirklich noch mehr Bürokratie? Vielleicht regelt es doch der Markt?", meint der Mann aus dem Burgendlandkreis.

Was gerade angesagt ist, legt die Modebranche in Trends fest, die zum Teil immer kurzlebiger sind. Wenn die Kollektionen nicht nur in kurzer Folge wechseln, sondern die einzelnen Kleidungsstücke auch noch zu günstigen oder günstigsten Preise – dafür aber auch mit mäßiger Qualität – angeboten werden, spricht man von Fast Fashion. Dieser Strategie verschiedener großer Modeketten sollte aus Sicht der befragten MDRfragt-Mitglieder Einhalt geboten werden: Mehrheitlich befürworten sie eine Einschränkung der Fast Fashion-Praktiken, für ein komplettes Verbot spricht sich hingegen nur knapp die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus.

"Fast Fashion ist schlichtweg nicht nötig"

Die Befragten haben uns geschrieben, warum sie Fast Fashion ablehnen. Mario aus Magdeburg, Jahrgang 1984, kritisiert gleich mehrere Aspekte: "An dem Phänomen Fast Fashion hängt so viel dran, schlechte Produktionsbedingungen, Ausbeutung der Arbeitnehmer, lange Lieferketten, Umweltverschmutzung bei der Herstellung und durch das schnelle Aussortieren. An diesem Kreislauf muss schnell etwas geändert werden."

Die 38-jährige Karin aus Mittelsachsen hält Fast Fashion schlichtweg nicht für nötig. Sie zahlt lieber ein paar Euro mehr für bessere Qualität und Tragekomfort und meint, so länger etwas davon zu haben.

Ich brauche nicht jede Woche, jeden Monat neue Klamotten. Ich kann mich auch öfter im gleichen Pulli oder der gleichen Hose zeigen. Karin, 38 Jahre, Mittelsachsen

Es fällt schwer, auf ein Schnäppchen zu verzichten

Andere Befragte sehen sowohl Nach-, als auch Vorteile bei Fast Fashion. In den Augen von Elvira aus dem Ilm-Kreis gibt es zwar mehr Billigmode als gebraucht wird. Die 69-Jährige ist aber auch der Meinung, dass sich viele Menschen nur günstige Kleidung leisten können. "Manche Menschen leben nur von der Hand in den Mund." Und Franziska aus Meißen sind die Schäden für die Umwelt, die durch Fast Fashion entstehen, zwar bewusst. Dennoch vergisst die 42-Jährige das in dem Moment, indem sie ein hübsches Schnäppchen sieht.

Mode als Ausdruck der Persönlichkeit

Und bei einigen MDRfragt-Mitgliedern überwiegen die Vorteile von Fast Fashion, wie bei Anja aus Sömmerda: "Kleidung ist immer auch Ausdruck der Persönlichkeit. Ich möchte mir nicht verbieten lassen, wann immer ich es möchte und mir leisten kann, neue Kleidung zu kaufen. Wenn eine Kollektion nun nicht mehr ein paar Monate, sondern Jahre bestehen bleibt, ist das ziemlich blöd, wenn es nicht dem eigenen Geschmack entspricht."

