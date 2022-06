MDRfragt Zwei Drittel für besondere Förderung des Ostens

In einigen Bereichen lassen sich Unterschiede zwischen den Bundesländern in den Zufriedenheitswerten ausmachen. So ist in Sachsen-Anhalt die Zufriedenheit mit dem Zustand der Städte und Dörfer mit 54 Prozent geringer als in Sachsen (62 Prozent) und Thüringen (61 Prozent). Das Gleiche trifft auf das Angebot an Arbeitsplätzen zu: Während in Sachsen-Anhalt nur 43 Prozent damit zufrieden sind, sind es in Sachsen (50 Prozent) und Thüringen (49 Prozent) etwas mehr.