An diesem Donnerstag ist Welt-Passwort-Tag. Der jährliche Aktionstag soll alle Internetnutzerinnen und Internetnutzer daran erinnern, dass sie mit einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren Passwörtern die eigene Sicherheit im Netz verbessern können. Dieses Bewusstsein ist einer aktuellen Umfrage des MDR-Meinungsbarometers MDRfragt zufolge bei Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchaus vorhanden.

Demnach gaben 60 Prozent der Befragten an, für jedes ihrer Online-Konten ein eigenes Passwort zu verwenden, also jeweils ein anderes Passwort, um Dienste wie E-Mail, Online-Shopping, Online-Banking oder soziale Netzwerke zu nutzen. Ein Drittel der Befragten ist hier hingegen nicht so konsequent.