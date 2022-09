MDRfragt Jeder Zweite findet, die Politik sollte die Jugend mehr beachten

47 Prozent der MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, finden, dass die junge Generation mehr Beachtung durch die Politik erfahren sollte. Dass der Status Quo in dieser Beziehung ausreichend ist und weiterhin so fortgeführt werden sollte, finden 37 Prozent. Für acht Prozent ist es aktuell zu viel Rücksicht, die die Politik auf die junge Generation nimmt.