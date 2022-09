Einer Umfrage zufolge ist das Vertrauen in den Staat in Deutschland wieder zurückgegangen. Demnach waren im Juli dieses Jahres nur noch 29 Prozent der Befragten der Meinung, der Staat sei handlungsfähig und könne seine Aufgaben erfüllen. Zwei Drittel oder 66 Prozent glaubten das nicht mehr.

Im Sommer 2020 – nach etwa einem halben Jahr in der Coronavirus-Pandemie – war demnach mit 56 Prozent noch mehr als die Hälfte der Befragten der Ansicht, der Staat sei in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen. Dieses Vertrauen war der aktuellen Erhebung zufolge aber bereits bis Mitte 2021 auf 45 Prozent gesunken. Mitte 2019 – vor der Pandemie – war das Vertrauen in den Staat mit nur 34 Prozent fast so schwach wie jetzt.