MDRfragt Winterurlauber spüren hohe Preise

Ein Drittel verzichtet aus finanziellen Gründen

Wir haben diejenigen, die in diesem Jahr nicht in den Winterurlaub fahren, gefragt, ob sie in den vergangenen Jahren - Corona-bedingte Pausen ausgenommen - hin und wieder im Winterurlaub waren. 17 Prozent haben das bejaht. Auch bei ihnen spielt das Geld eine Rolle. Mehr als ein Drittel verzichtet aus finanziellen Gründen auf Winterurlaub. Für etwas mehr - 43 Prozent - spielen außerdem persönliche Gründe eine Rolle. Rund ein Viertel hat wegen der unsicheren Wetterlage keinen Winterurlaub geplant.

43 Prozent verzichten aus persönlichen Gründen auf WInterurlaub, 37 Prozent wegen der Finanzen und 24 Prozent ist die Wetterlage zu unsicher. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vor allem bei den 30- bis 49-Jährigen haben die Finanzen in diesem Jahr großen Einfluss auf die Urlaubsplanung. Jeder Zweite hat angegeben, deshalb auf den Urlaub zu verzichten. Damit sind finanzielle Gründe in dieser Altersgruppe der Hauptgrund.

Warum sie in diesem Jahr nicht zum Urlaubmachen in den Schnee fahren, erklären die MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer in den Kommentaren:

Urlaub heißt für uns Entspannung und Spaß. Das kann man bei den derzeitigen Vorgängen in der Welt nicht erwarten. Veronika, 69 Jahre, Ilm-Kreis

Wäre gern mit meiner Familie nach Obertauern über Weihnachten gefahren, aber 12.000 Euro ohne Skipass ist für einen ostdeutschen Arbeitnehmer nicht finanzierbar. Carsten, 50 Jahre, Saale-Holzland-Kreis

Die Wetterlage war lange unsicher. Ich möchte nicht auf Kunstschnee fahren. Dieses umweltunfreundliche Verfahren möchte ich nicht noch unterstützen. Birgit, 80 Jahre, Halle

Da wir akuten Personalmangel haben, kann ich als Chefin keinen Urlaub machen. Anja, 46 Jahre, Gotha

Österreich ist beliebtestes Urlaubsziel

Die beliebteste Winterurlaubsregion der MDRfragt-Mitglieder ist in diesem Jahr Österreich: 47 Prozent derjenigen, die in den Schnee fahren wollen, haben sich dafür entschieden. Aber auch hierzulande machen die Befragungsteilnehmenden gern Urlaub. Auf Platz zwei sind die deutschen Mittelgebirge. An dritter Stelle nennen die Befragten das in Italien gelegene Südtirol.