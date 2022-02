Bei der Arbeitslosenversicherung ist es wieder anders. Ein Sprecher des Bundesarbeitsministeriums stellt klar: Ungeimpfte in Quarantäne kriegen deswegen nicht weniger Geld, wenn sie später einmal arbeitslos werden sollten. "Zeiten, in denen infolge einer Quarantäne kein Arbeitsentgelt erzielt wird, bleiben bei der Bemessung des Arbeitslosengeldes unberücksichtigt. Das heißt: Sie reduzieren im Ergebnis nicht das der Bemessung zu Grunde liegende Entgelt. In der Regel dürften dadurch für die Betroffenen keine Nachteile bei der Höhe des Arbeitslosengeldes entstehen", so das Bundesarbeitsministerium.