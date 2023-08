Der dunkle Koffer liegt auf dem Boden. Davor hockt Sandra und packt: Bettwäsche, kurze und lange Klamotten, Regenjacke. "Es ist momentan ja auch so unbeständig draußen", sagt die alleinerziehende Mutter aus Leipzig. Es soll in den Sommerurlaub gehen – jedoch nur für ihre Tochter.

Die sechsjährige Lea ist noch in der Kita. In zwei Tagen fährt sie mit ihrem Vater an die polnische Ostsee. Auch Sandra hat Urlaub, aber den verbringt sie zu Hause. Sie ist Verkäuferin auf einem Käsewagen und arbeitet zusätzlich im Callcenter; insgesamt 30 Stunden in der Woche. Außerdem erhält sie Unterhalt, Kinderzuschlag und Wohngeld. Zum Leben in einer kleinen Zweiraumwohnung reicht das – für große Reisen nicht.

Es beschränkt sich meistens wirklich auf ein verlängertes Wochenende bei uns. Sandra über ihren Jahresurlaub

"Es beschränkt sich halt meistens wirklich auf ein verlängertes Wochenende bei uns", erzählt die 37-Jährige. Das habe sie über Ostern mit ihrer Tochter in der Ferienwohnung von Freunden im Harz verbracht. "Also, wir haben da unseren Urlaub für dieses Jahr schon erlebt", sagt Sandra und zieht den lila Reißverschluss des Koffers ihrer Tochter zu.

Alleinerziehende am stärksten betroffen

Rund 22 Prozent der Deutschen können es sich nicht leisten, eine Woche im Jahr in den Urlaub zu fahren. Das geht aus einer europaweiten Eurostat-Umfrage hervor. Bei Alleinerziehenden wie Sandra sind es demnach sogar 42 Prozent.

Bei Alleinerziehenden stehen die Finanzen immer im Vordergrund. Das hört Brunhild Fischer vom Landesverband Sachsen für Selbstbestimmte Handlungsstrategien und Initiativen für Alleinerziehende (SHIA) regelmäßig in Beratungsgesprächen. "Denn sie haben ja nur ein einziges Einkommen." Somit gebe es nur eine Ansparmöglichkeit, wenn es in den Urlaub gehen soll. "Und das ist natürlich sehr schade, weil gerade soziale Beziehungen, Familienbindungen und so weiter entstehen gerade in solchen Erholungsphasen."

Um Alleinerziehenden, finanziell Schwachen oder kinderreichen Familien trotzdem diese Erholungsphase zu ermöglichen, gibt es in fast allen Bundesländern Förderprogramme. In Sachsen etwa werden bis zu neun Euro pro Person und pro Übernachtung gezahlt, für mindestens sieben und maximal 14 Tage. Es werden Urlaube in ganz Deutschland gefördert.

In Sachsen-Anhalt gibt es keine direkte Urlaubsförderung, dafür aber ein Familienbildungsprojekt. Danach sind Kosten zwischen 20 und 30 Euro pro Person und Urlaub selbst zu tragen. Die Reisezeit darf zwischen drei und zehn Tagen betragen – das gilt allerdings nur für einen Urlaub innerhalb Sachsen-Anhalts.