Erst seit rund drei Jahren sei rechtlich geregelt, dass Kundinnen und Kunden von einem laufenden Reisevertrag zurücktreten können, sagt Anwalt Longin. Eine höchstrichterliche Rechtsprechung gebe es noch nicht: "Im Streitfall ist das natürlich wunderbar für Rechtsanwälte, denn es ist ein völlig ergebnisoffener Rechtsstreit, in den ich mich begebe und ich kann mich wunderbar ausleben. Auf der anderen Seite ist es für den Reisenden unerträglich, eine so rechtlich unsichere Situation zu haben."

Und was, wenn ich die Reise in ein Waldbrandgebiet gebucht habe, sie jetzt aber stornieren und mein Geld zurückhaben will? Das sei möglich, sagt Verbraucherschützerin Heike Teubner. Sie schränkt aber ein: "Dann kommt es darauf an, dass mein Hotel, mein Urlaubsort, an den ich konkret hinfliegen oder hinfahren möchte, so betroffen ist, dass es zu erheblichen Einschränkungen der gebuchten Reiseleistung kommt."