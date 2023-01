Schwangere Frauen sind 280 Tage vor dem voraussichtlichen Entbindungstermin vor einer Kündigung geschützt. Das hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. Nur so sei sichergestellt, dass ausnahmslos jeder schwangeren Arbeitnehmerin das Kündigungsverbot zugute komme", heißt es in dem Urteil, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dabei dürfe nicht auf die durchschnittliche Dauer einer Schwangerschaft von 266 Tage orientiert werden, weil sonst einige Schwangere nicht vom Kündigungsschutz profitieren können, erklärten die Erfurter Richter.