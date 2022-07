Vera Wehrke ist wegen mehrerer Augenbeschwerden in augenärztliche Behandlung. Dort bietet man ihr eine Operation an: In eines ihrer Augen soll eine Linse mit mehreren Sehstärken eingesetzt werden. Frau Wehrke erscheint pünktlich zum OP-Termin. Bei der Vorbereitung zum Eingriff erhält sie eine ausführliche Beratung über die Risiken. Sie unterschreibt dies und wird operiert. Besser sehen kann sie danach allerdings nicht. Vielmehr verschlechtert sich die Sehkraft wesentlich auf gerade einmal 25 Prozent. Sie gibt dem behandelnden Augenarzt dafür die Schuld. Letztlich konnte nicht geklärt werden, ob es sich um einen Behandlungsfehler handelte.

Allerdings gab es ein anderes Problem, auf das die Richter am Landgericht Frankenthal hinwiesen: "Ein ärztliches Aufklärungsgespräch am gleichen Tag der Operation oder sogar erst während der Vorbereitungen zum Eingriff findet eindeutig zu spät statt. Es ermöglicht dem Patienten nicht ohne Zeitdruck eine freie Entscheidung für oder gegen den Eingriff zu fällen. Nur bei einer ausreichend langen Bedenkzeit ist die Einwilligung zu einem Eingriff wirksam". Das Gericht spricht hier der Frau ein Schmerzensgeld in Höhe von zehntausend Euro zu.

Landgericht Frankenthal ( Az. 4 O 147/21 )

Chris Christensen hat sich auf eine Stellenanzeige beworben, in der "Diplom-Sozialpädagog*innen" gesucht werden – das Wort also versehen mit einem Gendersternchen, was männlich/weiblich und diverse Personen einschließt. Weiter heißt es: "Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt berücksichtigt". Chris Christensen ist nun tatsächlich schwerbehindert und außerdem seit der Geburt nicht-binär – also weder Mann noch Frau. Trotzdem fühlt sich dieser Mensch diskriminiert. Er werde als Person wegen des Geschlechts benachteiligt, da das genutzte Gendersternchen bei der Formulierung "Bewerber*innen" nicht geschlechtsneutral sei.

Beim Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein konnte man dieser Argumentation nicht folgen: "Die Verwendung des Begriffs 'Bewerber*innen' statt 'Menschen' hat keinen diskriminierenden Charakter. Das Gendersternchen dient vielmehr einer geschlechtersensiblen und diskriminierungsfreien Sprache. Es geht auf eine Empfehlung der Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung zurück. Ziel der Verwendung ist es, Frauen und Männer in der Sprache gleich sichtbar zu machen. Es sollen außerdem auch andere Geschlechter einbezogen und zu deren sprachlicher Gleichbehandlung beigetragen werden".