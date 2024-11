Bei der Mehrheit der Deutschen (70 bis 80 Prozent) wurde schon mindestens einmal gebohrt und eine Füllung gemacht. Amalgam kommt dafür in wenigen Wochen nicht mehr in Frage, denn es ist dann in der EU verboten. Kurz vorher hat die Krankenkasse Barmer zusammengestellt, wie viel Amalgam noch verwendet wird. Im vergangenen Jahr (2023) haben bundesweit noch 3,5 Prozent der Patientinnen und Patienten in ihre Seitenzähne eine Amalgamfüllung erhalten. Zwei Jahre vorher, 2021, waren es noch 4,6 Prozent.