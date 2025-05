Bildrechte: picture alliance / dpa | Lukas Schulze

Tag des vermissten Kindes Was die Polizei Eltern rät, die ihr Kind vermissen

25. Mai 2025, 07:18 Uhr

Für Eltern ist es eine schreckliche Vorstellung und für manche die traurige Realität: Wenn das eigene Kind plötzlich verschwindet und vermisst wird. Am 25. Mai, dem internationalen Tag der vermissten Kinder, wird an viele der ungeklärten Schicksale erinnert. Aber wie sieht die Lage in Mitteldeutschland aus?