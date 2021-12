Seit 2003 wird in Deutschland auf bestimmte Einweg-Getränkeflaschen Pfand erhoben. Bei vielen Getränkeverpackungen, z.B. bei Fruchtsäften oder Milcherzeugnissen, gab es lange Zeit Ausnahmen. Das soll das überarbeitete Verpackungsgesetz ändern und somit auch eine bessere Übersichtlichkeit für den Verbraucher schaffen. Darüber hinaus sollen Anreize geschaffen werden, häufiger auf Mehrwegverpackungen zurückzugreifen.

Für die nächsten Jahre ist noch mehr geplant. Ab 2023 sollen durch das Verpackungsgesetz Lieferdienste und die Gastronomie verpflichtet werden, Mehrwegbehälter anzubieten. Ausnahmen gelten dabei für kleinere Betriebe. In den darauffolgenden Jahren soll außerdem der Recyclinganteil in Einweggetränkeflaschen erhört werden. In Deutschland entstehen laut Bundesregierung täglich 770 Tonnen Verpackungsmüll durch Einwegverpackungen zum Mitnehmen.